Archiviato il pareggio contro il Milan, la Fiorentina si ributta sul mercato: un solo nuovo nome - e che nome! - accostato ai viola, con la società al lavoro per regalare a Vanoli un centrale difensivo. Siamo alle battute finali, poi, per un giocatore dalla Roma.

Nome di peso

Capitolo difesa: Marì ha ufficialmente salutato e anche Viti è prossimo al farlo. Sul centrale ex Empoli c'è il forte interesse della Sampdoria, e la Fiorentina sta stilando la lista dei papabili sostituti: gli ultimi due nomi sono il quasi omonimo Vitik, che trova poco spazio a Bologna, e un'indiscrezione di lusso quale l'interessamento per Eric Dier, ex Tottenham, oggi al Monaco. Pista che appare più complicata, senza certezza che l'operazione si possa fare già a gennaio: tuttavia, sarebbe una figura di rilievo assoluto.

Centrocampo: chi entra…

Continua poi il pressing per Baldanzi, dalla Roma. La formula dell'operazione è destinata a essere quella già vista per Brescianini, ossia un prestito oneroso con diritto fissato attorno ai 12/13 milioni, che può diventare obbligo al compimento di determinate condizioni. Non ci sono dubbi: è lui il nome più caldo in entrata e sembrerebbe essere solo questione di tempo.

.. e chi esce

Chi gli farà spazio è senz'altro Richardson, verso la Francia, ma sono previste altre uscite: quella quasi certa parla di Nicolussi, sempre più vicino al Cagliari, con l'unica difficoltà rappresentata dal Venezia detentore del cartellino, col quale gli isolani dovranno limare i dettagli. L'altro indiziato è Sohm, che invece è seguito con interesse dalla Cremonese: la palla passa alla Fiorentina, che dovrà decidere se tenerlo o meno.