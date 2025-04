Attraverso un comunicato stampa rilasciato dal Comune di Firenze si leggono le dichiarazioni del Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio, Guglielmo Mossuto e del Capogruppo Lega al Quartiere 2, Stefano Nencioni sul tema Artemio Franchi: "Si apprende dalla stampa locale di questi giorni che il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non ha soltanto seguito la squadra in queste settimane, ma ha proseguito la propria interlocuzione con il Comune di Firenze riguardante il suo possibile ingresso nell’ampio progetto di restyling dello stadio Franchi dimostrando ancora una volta la sua personale volontà di aiutare Firenze ed i tifosi viola. Avrà compreso questo interesse il Sindaco di Firenze, Sara Funaro?

Commisso, si apprende dai quotidiani, finanzierebbe la seconda parte dei lavori al Franchi, quelli che dovrebbero iniziare subito dopo la conclusione del primo lotto, nel 2026: in cambio, le richieste di Commisso sono note, ovvero l’avere il totale controllo, soprattutto organizzativo, sui cantieri, e ottenere una lunga concessione per lo stadio Franchi. Richiesta che ci sembra giusta e proporzionata anche all’impegno economico del Presidente. Sarebbe una garanzia di concretezza e rapidità nella realizzazione del restyling, l’azione di Commisso come già visto e dimostrato con il Viola Park. Firenze ha bisogno di scelte chiare ed immediate senza vivere davanti ai soliti tentennamenti ed alla consueta lentezza decisionale dell’Amministrazione comunale PD! I residenti, inoltre, chiedono da tempo di avere notizie sul futuro della zona stadio durante i lavori visto che saranno “circondati” dai cantieri fra restyling stadio e cantieri per la nuova linea tramvia! A quando i chiarimenti su spazi sosta e futura vita per le attività commerciali?”.