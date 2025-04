A margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano ha parlato l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Anche alcune battute sulla Fiorentina. Ecco le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

“Palladino? Io gli faccio sempre l'in bocca al lupo a Raffaele, tranne quando gioca contro di me. Sta facendo un grande lavoro. Ultimamente sono in molti felici: Firenze, Bologna, Milano… Conference? La Fiorentina ha una grande chance. E' già arrivata 2 volte in finale e quest'anno può vincere”.