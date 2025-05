Il centrocampista della Fiorentina Niccolò Fagioli ha parlato ai social della società viola all'interno di un format in collaborazione con Nuovacomauto: “Che parte della macchina rispecchia il mio gioco? Il navigatore che guida la squadra. Mi piace gestire il gioco, comandarlo, saper dare la palla nel momento giusto”.

E sui suoi compagni di squadra: “Da Gosens prenderei l'attenzione e la continuità che ha in partita. E poi è sempre il più puntuale agli allenamenti, io invece ho bisogno di una ricarica prima di scendere in campo. Da Folorunsho prenderei la forza. Con chi scambierei la mia posizione in campo? Forse l'attaccante, ma sto bene dove gioco ora”.

E ancora: “Se non fossi un giocatore giocherei a tennis, lo amo come sport. Ci ho giocato anche in passato. A che livello giocherei? Beh, io sono sempre molto competitivo”.