Anticipo del sabato delle 18 fra Frosinone e Milan, gara che toccava solo di striscio le sorti della Fiorentina. Rossoneri passati presto in vantaggio grazie ad una rete del solito Olivier Giroud, che ha trafitto Turati su assist di Leao. Pareggio quasi immediato però dei padroni di casa col solito Soulé, su calcio di rigore.

Nella ripresa, poi, l'impensabile sorpasso della squadra di Di Francesco che grazie a Mazzitelli l'ha ribaltata. Pochi minuti dopo, però, la riprendono i rossoneri col difensore Gabbia, tornato a gennaio dal prestito al Villareal. E verso la fine… ancora Luka Jovic. Il tanto bistrattato ex attaccante della Fiorentina ha siglato un'altra rete, adesso un numero discreto per il suo minutaggio con Pioli: il gol di Jovic vale il 3-2 per il Milan, che si avvicina alla Juventus.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 54, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 36, Roma 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Bologna* 33, Napoli* 32, Torino* 31, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 12. (* = una partita da recuperare).