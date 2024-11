Dopo 5 sconfitte di fila, arriva solo un pareggio per il Manchester City di Pep Guardiola, che va addirittura avanti sul 3-0 (con doppietta del solito Haaland) prima di farsi rimontare incredibilmente dal Feyenoord.

Partita finita 3-3 dunque, con gli olandesi che rimontano segnando 3 gol in 14 minuti. Il sigillo sul prezioso pareggio ottenuto lo mette un ex Fiorentina: si tratta di David Hancko, difensore centrale slovacco classe '97, di proprietà dei viola tra il 2018 e il 2021, ma coi quali ha collezionato solo 283 minuti di calcio giocato, divisi in 5 presenze.

Vince l'Inter, prossima avversaria in campionato della Fiorentina, che batte il Lipsia a San Siro grazie ad un'autorete di Lukeba. L'Atalanta dilaga a Berna: Young Boys steso 6-1: in rete Retegui e De Ketelaere per due volte, quindi Kolasinac e Samardzic.