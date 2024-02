Il triangolo sì, lo sta davvero considerando

“Il triangolo no”. Renato Zero era fortemente contrario a questa forma geometrica in amore. L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, invece lo sta davvero considerando, anche se in questo caso si parla di calcio e non di relazioni.

Albero di Natale

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il tecnico viola potrebbe schierare Beltran e Gonzalez alle spalle di Belotti all'interno di un 4-3-2-1 che potrebbe dare certezze immediate alla squadra viola.

Soluzione alternativa e altro triangolo offensivo

Ci sarebbe anche un'altra idea alternativa sempre secondo il quotidiano sportivo, che è quella del passaggio alla difesa a tre (già vista in un'occasione in questa stagione) per ovviare ad alcune carenze in fase arretrata. Con quattro centrocampisti in campo (due di questi sono laterali di spinta) e Beltran dietro a due punte, con Gonzalez che diventerebbe attaccante al fianco di Belotti. Altro giro dunque e altro triangolo offensivo.