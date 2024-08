La Fiorentina si aggiudica Adli: tutto fatto con il Milan, il francese ha detto sì. A breve le visite mediche

Lo scatto della Fiorentina per Yacine Adli è risultato decisivo. Il centrocampista del Milan, fuori dai piani di Paulo Fonseca per la prossima stagione, ha ricevuto la proposta della Viola e quella dell'Olympique Marsiglia, che inizialmente sembrava più allettante, ma alla fine ha dato l'ok per il trasferimento a Firenze.

Adli-Fiorentina: ci siamo!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Adli andrà alla Fiorentina. Il centrocampista francese ha detto sì alla proposta del club viola, mentre fila liscio l'accordo con il Milan confermando la fiducia dopo i contatti di ieri. A breve si organizzeranno le sue visite mediche.