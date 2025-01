L'Inter perde anche un difensore. Obiettivo rientro a febbraio, per esserci contro la Fiorentina

Non è un momento semplicissimo in casa Inter. La Fiorentina ha due date cerchiate sul calendario contro i nerazzurri: una sicura, a San Siro, e una probabile, il recupero dell'andata (dipenderà dal percorso in Champions dell'avversaria). Dopo aver perso la Supercoppa Italiana e con Calhanoglu in dubbio, Inzaghi deve fare i conti con un altro problema.

L'Inter perde Bisseck, obiettivo tornare per la Fiorentina

“Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la settimana prossima”, questo il comunicato dell'Inter. I tempi di recupero stimati si aggirano intorno a poco meno di un mese. L'obiettivo è inizio febbraio, per esserci forse nel derby di ritorno, sicuramente contro la Fiorentina.