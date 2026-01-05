Un nuovo, clamoroso, interessamento per Dzeko. Il bosniaco soluzione estrema per la Juventus

La Juventus è alla ricerca di un attaccante; l'infortunio di Vlahovic, che a giugno uscirà dal contratto a parametro zero, e le prestazioni insufficienti di Openda e David, obbligano i bianconeri a tornare sul mercato per una punta. Seconto Tuttosport una clamorosa opzione arriva proprio da Firenze…

I nomi per l'attacco dela Juventus

La squadra mercato della Vecchia Signora ha messo nel mirino l'attaccante dell'Atletico Madrid Alex Sorloth. Se l'operazione per il norvegese non dovesse andare a buon fine la Juventus si rivolgerebbe allora al mercato domestico; sono già diversi i nomi di attaccanti della Serie A sul taccuino del duo Ottolini-Comolli, uno di questi è, almeno per ora, un giocatore viola.

Operazione estrema, ma non da escludere

Alla Juventus piacciono Mateo Pellegrino del Parma e Lorenzo Lucca del Napoli; per entrambi però c'è bisogno di un esborso economico considerevole. Se i bianconeri decidessero di optare per un'operazione low cost, magari investendo su altri reparti, ecco che uno dei nomi in cima alla lista sarebbe Edin Dzeko, che potrebbe tappare il buco in attacco per i prossimi 6 mesi. Il bosniaco è in uscita da Firenze e ha un buonissimo rapporto con Spalletti. Un'operazione estrema, ma non da escludere.