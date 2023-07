Da Pontedera... alla Champions League? Sarri chiama un vecchio obiettivo della Fiorentina

Ciò che forse ha sorpreso di più dell'operazione Parisi è che la Fiorentina sia riuscita a prendere un giocatore dell'Empoli. Tanti, in passato, i ragazzi interessanti cresciuti a pochi chilometri da Firenze ma che poi la maglia viola non l'hanno mai indossata. Tra questi Samuele Ricci, nato oltretutto a Pontedera, per il quale la Fiorentina non ha mai spinto particolarmente al punto di “lasciarlo” al Torino la scorsa estate.

La sua stagione in granata è stata ottima, tanto da guadagnarsi le attenzioni di una squadra che gioca la Champions League. Stiamo parlando della Lazio, che secondo TMW avrebbe messo nel mirino Ricci. Il ragazzo piace particolarmente a Maurizio Sarri e in questi giorni ci sono stati dei contatti tra Lotito e Cairo. Per adesso tra le parti c'è distanza, ma un punto di incontro si può trovare per permettere a Ricci di fare il primo, grande salto di qualità della sua carriera.