Non solo Martinez Quarta. Il Torino di Cairo mette nel mirino anche un ex attaccante della Fiorentina

Come già sottolineato in mattinata, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, il presidente del Torino Urbaino Cairo, deciso ad aiutare Vanoli nella rincorsa a traguardi europei, per rinforzare la sua squadra ha messo nel mirino Martinez Quarta. Il centrale argentino della Fiorentina che con l'arrivo di Raffaele Palladino è scivolato indietro nelle gerarchie, di fatto riciclandosi come mediano di centrocampo. Già in estate il numero 28 viola era stato cercato da molti club europei e non, decidendo però di restare a Firenze, ma adesso la situazione è totalmente cambiata e a gennaio potrebbe davvero decidere di partire.

L'infortunio di Zapata ha scombussolato i piani del Torino

Sempre nel fare il focus sul calciomercato dei granata il quotidiano fa emergere come, oltre alla difesa, una delle priorità del club a gennaio resta quella di sostituire capitan Duvan Zapata, out ormai fino alla prossima stagione. Qualche giorno fa il numero uno granata si è espresso cosi sul tema: "Siamo partiti bene, ma l’infortunio di Zapata ci ha penalizzato, dobbiamo dimenticare questo episodio. Ci dispiace umanamente e sportivamente, ma dobbiamo pensare a riprendere il cammino. Il calendario è stato un po’ più complesso, ma sicuramente c’è voglia di far bene, Vanoli è sul pezzo, la squadra è con lui. Piena fiducia da parte mia, appoggio per un mister bravo e volontà di intervenire a gennaio per mettergli a disposizione qualche giocatore in più. Ricci rimane sicuramente al Torino”. E per questo il ds Vagnati è alla ricerca di una punta.

Il primo obiettivo è quello di rinforzare l'attacco

Dopo il vertice dei giorni scorso tra i vertici del Torino - presenti all’incontro il presidente Cairo, il direttore sportivo Vagnati e mister Vanoli - aumentano i rumors secondo cui i granata sarebbero interessati ad un ex attaccante della Fiorentina. Stiamo parlando di Luka Jovic, fuori dal progetto Milan di Fonseca, che potrebbe trasferirsi a Torino in prestito fino a giugno. L'alternativa è Beto, ex calciatore dell'Udinese ora all'Everton che interessa anche alla Roma e che però prevederebbe un cospicuo esborso economico.