La Fiorentina affronterà un'altra polacca, il Rakow Czestochowa, agli ottavi di finale di Conference League. Conosciamo meglio il club tramite le parole di chi ci ha lavorato fino a poco fa. Ecco le dichiarazioni dell'ex ds e osservatore del Rakow David Balda a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina è la chiara favorita. Il Rakow secondo me era molto forte soprattutto con il tecnico Papszun; in generale è una squadra molto consistente in difesa, capace di ottenere risultati importanti anche in gare difficili grazie all'identità di gioco. La qualità c'è, ma non è una squadra così offensiva come lo Jagiellonia, per esempio. Per questo penso che per la Fiorentina sia una sfida leggermente meno complessa sulla carta rispetto all'ultima”.

“Il Rakow si chiude e può essere tosto in casa. Ma la Fiorentina non correrà grandi pericoli”

“Il Rakow potrà creare maggiori problemi in casa, cercando di essere un blocco compatto. Non penso vedremo partite molto aperte. Difensivamente è una squadra forte, ma la Fiorentina penso che sappia come trovare la chiave per aprire gli spazi. C'è da fare attenzione alle transizioni in contropiede, ma realisticamente non vedo troppi pericoli per la squadra viola, vista l'enorme differenza fra la Serie A ed il campionato polacco”.

“Occhio a Braut Brunes. E ai calci piazzati…”

“Cito l'attaccante Braut Brunes, piede sinistro, ha un buon tiro. Poi c'è Michael Ameyaw, giocatore interessante, abile in contropiede e con i tiri dalla distanza. Ci sono anche Ivi Lopez in mediana, intelligente nelle giocate offensive, e Lamine Diaby-Fadiga, ragazzo molto tecnico che può portare palloni interessanti in area. Penso che le maggiori chance di segnare il Rakow le cercherà dai piazzati”.