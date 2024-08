La Fiorentina insiste per Berardi e stavolta il Sassuolo lascia aperto uno spiraglio. Un'operazione che si può fare adesso... oppure a gennaio

L'interesse della Fiorentina per Domenica Berardi non si è ancora spento. Anzi, secondo TMW, potrebbe diventare una vera e propria opportunità di mercato in questi ultimi giorni di sessione estiva.

L'offerta della Fiorentina

Il club viola sarebbe infatti interessato a prelevare l'attaccante del Sassuolo, mettendo sul piatto un'offerta commisurata alle condizioni dello stesso. Non si può ignorare infatti il grave infortunio rimediato da Berardi lo scorso 3 marzo, ovvero la rottura del tendine d'Achille.

Nei prossimi giorni… o a gennaio

Il Sassuolo chiaramente non vorrebbe privarsi della sua bandiera, ma al momento sta comunque valutando l'offerta della Fiorentina. Due i possibili sviluppi della vicenda: o si chiude nei prossimi giorni, magari in concomitanza con l'addio di Kouame, oppure si rimanda il discorso a gennaio quando Berardi sarà tornato in campo e la sua forma fisica potrà essere valutata meglio.