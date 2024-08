Oggi è il Gonzalez-day per la Juventus. Il pressing di Giuntoli ha convinto il calciatore e anche la Fiorentina, ora gli ultimi dettagli

La telenovela dell'estate della Fiorentina, adesso, ha le ore contate. Oggi è il giorno decisivo per il passaggio di Nicolas Gonzalez alla Juventus, per il quale manca davvero poco. Sono state settimane lunghe, dove il calciatore è stato combattuto dai bianconeri e dall'Atalanta e da tempo ha fatto intendere di voler lasciare la Viola.

Il lavoro efficace della Juventus

Il pressing del ds Giuntoli ha evidentemente funzionato: la Fiorentina ha prima concesso il via libera appena acquistato il sostituto Gudmundsson, poi ha accettato di trattare il prezzo richiesto di 40 milioni di euro, arrivando a 30 milioni più bonus. La Juventus vuole chiudere entro 48 ore, ma oggi sono fissati gli ultimi colloqui per stabilire i dettagli finali della trattativa. Anche per anticipare un eventuale blitz last-minute dell'Atalanta.

E le contropartite?

Si dovrà aspettare il responso degli ultimi incontri, ma potrebbero essere discorsi da affrontare verso la fine del mercato. Si valuta un ritorno in viola di Arthur e/o l'arrivo di Filip Kostic a Firenze.