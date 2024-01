Una designazione non adeguata per il big match Fiorentina-Inter. Un arbitro che ha già dato tre rigori contro in due gare ai viola

La partita di domenica prossima tra Fiorentina e Inter, in programma al Franchi con inizio alle 20.45, sarà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna.

Due sfide coi viola…e tanti rigori contro

Ci sono solo due precedenti con i viola: Sassuolo-Fiorentina 3-1, stagione 2020/21 e Cagliari-Fiorentina 1-1 nella stagione successiva. Per uno score totale dunque di zero vittorie, un pareggio e una sconfitta. In queste due gare ha dato la bellezza di tre rigori contro ai viola (due dei quali trasformati) e uno solo a favore (sbagliato).

Ancora meno precedenti con l'Inter. Una sola gara diretta, anche questa nella stagione 2020/21 ed è la netta vittoria interna contro il Crotone, gara terminata 6-2 (con un penalty per i calabresi, realizzato).

Una designazione che lascia perplessi

Arbitra dal 2013 in Serie A ma ha diretto solamente 38 gare in questi undici anni. Non sembra una designazione adeguata quella fatta per il big match della 22esima giornata.