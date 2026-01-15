La Fiorentina si informa per un difensore del Losanna. Ma c'è concorrenza

La Fiorentina dovrà muoversi anche per la difesa considerata l'uscita di Pablo Marì e l'imminente addio di Mattia Viti. La dirigenza viola sta sondando vari profili in Europa e tra questi c'è anche un calciatore che ha sfidato di recente la Fiorentina.

Viola su un calciatore del Losanna

Si tratta del difensore classe 2003 Karim Sow, svizzero e promettente, che è seguito anche da Augsburg e Cagliari. Secondo quanto riporta BlueSport, i sardi avrebbero già presentato un'offerta per il centrale di Payerne, mentre i tedeschi e la Fiorentina per ora sono soltanto interessate attivamente.