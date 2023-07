Jovic: "Mi sento in colpa per la sconfitta della Fiorentina a Belgrado. Spero di tornare al Marakana da tifoso"

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro la Stella Rossa in amichevole, l'attaccante viola Luka Jovic, dichiarato tifoso dei biancorossi di Belgrado, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale YouTube ZvezdaKids: “La sensazione di essere tornato al Marakana è meravigliosa, ma mi dispiace molto e mi sento in colpa per la sconfitta e per aver dato questa brutta impressione, come Fiorentina”.

E aggiunge: “La Stella Rossa andava forte, è una squadra giovane e preparata: lo abbiamo visto durante la partita. Auguro buona fortuna al club per la Champions League. Spero di tornare al Marakana per vedere una partita da tifoso”.