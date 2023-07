Un dono particolare e applausi: La serata speciale di Jovic. Ma in campo il serbo... FOTO

Tanti applausi e un dono particolare. La serata belgradese è stata speciale per l'attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, che con la Stella Rossa si è formato ed è esploso.

Gli ultras locali lo hanno salutato sia al momento dell'ingresso in campo che al suo ritorno negli spogliatoi e il calciatore viola ha contraccambiato.

Prima della gara gli è stata anche consegnata una maglia della Stella Rossa con il numero nove sopra e il suo nome stampato dietro. A dargliela ci hanno pensato Dusan Savic e Vladimir Petrovic, membri della dirigenza biancorossa.

In campo però è stata tutta un'altra cosa. Il giocatore si è adeguato alla prestazione della squadra dando scarsi segnali di vita. Da questo punto di vista è tutto da dimenticare per la Fiorentina che è ancora, chiaramente, in ritardo di condizione.