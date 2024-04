A Radio Bruno, il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di Fiorentina e delle prossime mosse che potrebbe fare la società per rimpiazzare Burdisso. Queste le sue parole: "Mi dispiace per Burdisso. Ha sempre dato l'impressione che fosse l'uomo più di calcio all'interno della società. Credo andasse oltre il rapporto con i procuratori per prendere i giocatori, ma non ha mai avuto grande rilievo.

Macia? La ribollita riscaldata è buona solo a tavola, tornare dove si è fatto bene è un rischio. Dopo l'avventura alla Fiorentina il suo è stato un calando continuo. A La Spezia lo odiano di più di quanto a Firenze si odia Biraghi. Non ho nulla contro di lui ma l'idea di riproporre il passto non mi piace".