L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro la Fiorentina della sua squadra, ha detto a DAZN: “Abbiamo vinto una partita importante, tutti insieme. Il pubblico ci ha accompagnato in questa gara non semplice”.

Sull'esultanza finale: “In questi giorni abbiamo cercato di recuperare e lavorare, ascoltando poco quello che si diceva. In due partite la Fiorentina si è difesa molto, molto bassa e giovedì ci aveva punito clamorosamente, quindi stasera dovevamo fare grandissima attenzione. Nel secondo tempo dovevamo riportarci in vantaggio e non rischiare le loro ripartenze, perché abbiamo visto che sono bravi. Ma le statistiche sono buone e sono tutte dalla parte nostra”.

E inoltre: “Purtroppo c'è stata l'occasione che ha riaperto la partita sull'1-1, con questa squadra avevamo già pagato giovedì oltre modo. Ma la squadra è rimasta lucida e non si è innervosita per la sconfitta scorsa e per come era maturata”.