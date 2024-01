Da anni ormai l'incubo della Fiorentina: Pinamonti segna ai Viola dai tempi del Frosinone

Una tassa quella di Pinamonti

Andrea Pinamonti - ora a 24 anni - l'ha fatto ancora, contro la Fiorentina continua a segnare. A segno per la sua settima rete in campionato, senza calciare neanche un rigore, ha di nuovo marcato alla Viola , una maglia che quando si trova contro gli suona come uno stimolo.

Chi se lo dimentica il suo bolide contro Lafont

Nella sua carriera, infatti, Pinamonti ha già segnato alla Fiorentina con quattro maglie diverse. Inaugurò nel 2017 con la Primavera dell'Inter, quando segnò nella finale del campionato poi vinta 2-1 dai nerazzurri. E poi il primo dispiacere da professionista con la maglia del Frosinone, il secondo gol tra i "grandi", una forte conclusione da fuori area che lasciò di sasso Lafont nella Serie A 2018/19.

Gol sempre pesanti contro i Viola

Nel 2021/22, poi, il suo gol consegnò il derby all'Empoli, in rimonta sulla prima Fiorentina di Italiano; quello di ieri sera poi tre punti fondamentali per la corsa salvezza del Sassuolo. Insomma, quando Pinamonti vede viola sortisce lo stesso effetto di quando un toro vede il rosso…