Corriere dello Sport-Stadio: C'è il duo Gudmunsson-Kean e la Viola mette le ali

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto in casa Fiorentina in vista della partita contro l'Atalanta di domenica pomeriggio.

Prima Pagina

Il quotidiano dedica alla Fiorentina la prima pagina, scrivendo nel titolo principale: “Nico contro Nico” e nel sottotitolo “Zaniolo vuole prendersi la rivincita”.

Pagina 20

A pagina 20 il Corriere intitola in taglio alto: “Zaniolo ritorno al Futuro”, approfondendo nel sommario “Sfida il suo passato più recente e se stesso: con la Fiorentina ancora non ha brillato, questa potrebbe essere la sua chance". In taglio basso invece il quotidiano ipotizza la probabile formazione ”Prove anti-Dea, c'è il due Gud-Kean"

Pagina 21

Nella pagina seguente il Corriere dello Sport sviscera un po' di numeri legati ai risultati della Fiorentina all'interno delle mura di casa: “Effe come Franchi. La Viola mette le ali”.