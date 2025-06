Un Esposito tira l'altro: alla Fiorentina piace anche il fratello di Francesco Pio. E di mezzo c'è sempre l'Inter

Notizia di questi giorni l'interessamento della Fiorentina per Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter che nell'ultimo campionato di Serie B ha segnato la bellezza di 19 gol con la maglia dello Spezia. Una famiglia calcisticamente fortunata la sua, visto che anche i fratelli Salvatore e Sebastiano hanno raggiunto alti livelli.

Affari di famiglia

Sebastiano, anche lui attaccante ma nato nel 2002, ha giocato con l'Empoli la scorsa stagione e sta disputando in questo momento (così come Pio) il Mondiale per club con l'Inter visto che anche il suo cartellino appartiene ai neroazzurri. Ebbene, secondo Alfredo Pedullà, la Fiorentina (insieme al Parma) sarebbe interessata anche a lui, considerando il contratto in scadenza nel 2026. Chissà se dei due fratelli, alla fine, a Firenze non possa arrivarne davvero uno.