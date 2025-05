Le dimissioni di Palladino arrivate alla Fiorentina... via avvocati. Il tecnico non è a Firenze

Le dimissioni del tecnico (ormai ex) della Fiorentina Raffaele Palladino hanno scombussolato le ultime ore in casa viola. Un fulmine a ciel sereno, decisamente inaspettato… e arrivato in modo molto particolare.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Fiorentinanews.com, Palladino non si troverebbe a Firenze già da qualche ora. Le sue dimissioni sono arrivate alla Fiorentina via avvocati, tra l'incredulità generale anche degli stessi addetti ai lavori. A conferma di una decisione che ha sorpreso tutti.