Un vero e proprio terremoto quello che ha scosso l'ambiente Fiorentina in queste ore. Le dimissioni di Raffaele Palladino sono state un fulmino a ciel sereno per tutti, in primis per la società che è rimasta colta di sorpresa e non si aspettava minimamente un evento del genere dopo le dichiarazioni della conferenza stampa di ieri.

Troppa pressione?

Ciò che emerge dalle informazioni raccolte da Fiorentinanews.com, è che le dimissioni di Palladino possano essere dovute alla troppa tensione esercitata da una piazza come quella di Firenze. Da non escludere, però, che l'allenatore abbia ricevuto delle proposte da altri club, viste le tante panchine vacanti in vista della prossima stagione.

Tempistiche incredibili

Quel che è certo è che la notizia delle dimissioni di Palladino è arrivata con tempistiche a dir poco particolari, quasi contemporaneamente all'annuncio della Fiorentina di aver prolungato fino al 2027 il rapporto con il direttore tecnico Roberto Goretti. Non solo: poche ora fa Federico Peluso, collaboratore di Palladino, aveva pubblicato un post di bilancio della stagione come se nulla fosse.

Tanti punti di domanda

Palladino, quindi, avrebbe preso questa decisione senza neanche avvertire il suo staff? E soprattutto, quale è il vero motivo delle sue dimissioni? E chi prenderà la Fiorentina al suo posto? Tanti gli interrogativi dietro un evento che, indubbiamente, mai ci saremmo aspettati potesse verificarsi.