Dalla Fiorentina a un altro club italiano? Le panchine libere che potrebbero diventare un'opportunità per Palladino

Sono minuti di grandi interrogativi in merito alle ultime vicende di casa Fiorentina, per capire cosa ci sia realmente dietro le dimissioni di Raffaele Palladino. Un fulmine a ciel sereno dopo la conferenza stampa di ieri, ma soprattutto neanche un mese dopo il rinnovo del contratto.

Altri club italiani su Palladino?

Non è da escludere che per Palladino ci siano sul tavolo anche le proposte di altri club. Diverse le panchine libere in Serie A, in primis quelle di Atalanta e Lazio visti i probabili addii rispettivamente di Gasperini e Baroni, ma anche il Torino e la Roma che si separeranno da Vanoli e Baroni. Vedremo cosa accadrà e, soprattutto, chi sceglierà la Fiorentina per sostituire Palladino.