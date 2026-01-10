C'è poco da calcolare: Brescianini a Firenze per giocare e da subito. Vanoli pensa già al debutto con il Milan

E' arrivato ieri e si è già allenato, lo stesso farà oggi per la rifinitura e poi sarà subito convocato: l'impatto di Marco Brescianini è stato e dovrà continuare ad essere immediato. La Fiorentina ha scelto un giocatore pronto, non da ‘riattivare’ e adatto ad entrare nelle logiche e nella tattica viola.

Non a caso Vanoli sta già pensando al suo debutto domani contro il Milan, un debutto che non è assurdo immaginare già da titolare. La Fiorentina ha poco da calcolare e temporeggiare ormai: c'è solo da porre rimedio ai danni fatti e Brescianini sa tanto di soluzione pronta subito.