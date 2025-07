Tra rilanci, sondaggi e attesi rinnovi: tutti i lavori in corso a centrocampo per la Fiorentina

Lavori in corso per la Fiorentina, soprattutto in un reparto che necessita di interventi: il centrocampo. Il club è ancora in fase di valutazione, soprattutto in attesa di avere un responso sul fronte clausola di Moise Kean, che sta momentaneamente catturando tutte le attenzioni del mercato viola. Ma non mancano gli impieghi per i centrocampisti, a partire da quelli della propria rosa: Rolando Mandragora -che ha il contratto in scadenza nel 2026- è in attesa di incontrare la Fiorentina per poter discutere di un rinnovo di contratto. C'è grande fiducia da entrambe le parti per trovare presto l'accordo, che durerebbe fino al 2028. Vicinissima la fumata bianca sul piano delle intenzioni, manca solo l'ultimo passo del club.

Sguardo a Parma: voglia di Bernabé, occhi su Sohm

Il futuro del centrocampo viola, inevitabilmente, passa anche da Parma. La trattativa Bernabé ha chiaramente perso quota; le intenzioni dello spagnolo sarebbero quelle di rimanere in Emilia per garanzie di spazio, eppure la Fiorentina sembra volerlo convincere con un nuovo affondo. Intanto, anche Simon Sohm cattura le attenzioni del club viola, anche se non si è mai andati oltre al sondaggio in questo caso. Le valutazioni del Parma sono chiare: 20 milioni di euro per Bernabé (e c'è poca intenzione di trattare il prezzo), dai 10 ai 15 milioni per Sohm (ma con più margine).

Altre piste attentato complicate

Se il numero 10 crociato è un nome complicato, le altre piste sono altrettanto difficili. Piace Kristjan Asllani dell'Inter, forte però di un contratto fino al 2028: la cessione è certamente possibile, ma non a meno di 18-20 milioni di euro, altra richiesta alta. Piace ancora, anche, un eterno pupillo della Fiorentina più volte riemerso in ottica mercato: Morten Frendrup del Genoa. Che però è un altro nome molto costoso.

E in uscita? Harder in prestito, tanti in attesa di definizione

Tutto il resto, al momento, dipenderà dal mercato in uscita. Intanto Jonas Harder si è ufficialmente accasato al Padova in prestito per la prossima stagione. Da definire le situazioni di alcuni ragazzi, come Alessandro Bianco, Lorenzo Amatucci e Gino Infantino.