Gasperini studia le ultime mosse per affrontare la Fiorentina al Franchi, ma sono i pochi i dubbi da sciogliere per l'allenatore dell'Atalanta in vista della sfida ai viola. In porta Musso, Kolasinac, Scalvini e Toloi in difesa. Sugli esterni ci sono Zappacosta e Ruggeri, mentre al centro de Roon e Ederson. In attacco Koopmeiners e De Ketelaere dietro all'unica punta Scamacca.

La probabile formazione dell'Atalanta (3-4-2-1): Musso, Kolasinac, Scalvini, Toloi, Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca.