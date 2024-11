Palladino e il feeling con Commisso: A gennaio il patron accontenterà il proprio allenatore. La lista dei rinforzi già data ai dirigenti

Commisso sembra aver cambiato marcia. La promessa del patron della Fiorentina di acquistare qualcosa di importante a gennaio, se la classifica sarà ancora così bella, ci piace. E’ un modo di far tornare entusiasmo e speranze, di scommettere su qualcosa. Come ha fatto simpaticamente Palladino, che in caso di cinque vittorie consecutive aveva promesso una settimana di vacanza ai giocatori. E così è andata e ovviamente le scommesse si pagano.

Maturità a Como

Piacerebbe tanto a tutti che anche Rocco, a gennaio, si trovasse ‘costretto’ a spendere ancora. Contro il Como, in questo senso, sarà una partita decisiva. La Fiorentina sarà chiamata a dimostrare di essere davvero da zone alte, di aver capito e consolidato la propria forza. Una vittoria sporca, anche non perdere, potrebbe essere segno di maturità. Poi arriverà un mese impegnativo, prima di gennaio e di un mercato che sia in entrata che in uscita ci sarà.

Il ritorno in auge di Berardi e la ‘lista’

In questi trenta giorni calciatori come Ikone, come Kouame, dovranno dimostrare di essere ancora parte integrante del gruppo, altrimenti se ne andranno. Ed entreranno uno o due pezzi buoni. Un nome su tutti, Berardi, che tornerà ad essere d’attualità. Un vecchio pallino di Pradè che oggi, per una serie di incroci strani del destino, potrebbe fare al caso dei viola. E poi un centrocampista forte, un titolare, da far entrare subito nella mischia. Palladino ha già dato la sua lista ai dirigenti, ha già pianificato tutto.

Il feeling con Commisso di Palladino

Previdente, l’allenatore viola, modesto ma con le idee chiare. E’ il suo momento e vuole giustamente cavalcare l’onda. Anche di un feeling con Rocco che somiglia molto a quello che aveva con Galliani. Palladino ci sa fare con i proprietari, ma soprattutto riesce a trasmettere identità e sicurezza, come ai calciatori. Non dimentichiamoci che, nel momento delicato di inizio stagione, senza polemiche è uscito da solo da una situazione che si stava facendo complicata. Anche in società, non tutti, erano convinti del suo operato. Poi sono arrivati i risultati, il gioco e una classifica frizzante. Che domenica sera potrebbe diventare addirittura da primato.