Ma quale ritiro, Ilicic cambia squadra e l'anno prossimo giocherà a Capodistria

Si era parlato dell'addio di Josip Ilicic al Maribor. L'ex attaccante della Fiorentina continuerà a giocare, ma l'anno prossimo lo farà per il Koper FC, la squadra di Capodistria.

Una nuova squadra per Ilicic

Nello scorso campionato il Maribor era finito secondo, il Koper un solo punto sotto, terzo. L'ex Atalanta non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e la sua voglia di giocare si era vista bene anche in occasione della partita di addio al calcio di Giuseppe Rossi a Firenze. Adesso per l'ex viola inizia un'altra avventura .