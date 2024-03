Ennesimo problema fisico per Baldanzi: il calvario dell'ex Empoli, che torna subito a Roma

Due assenze pesanti per l'Italia Under 21 che si appresta ad affrontare nei prossimi giorni la Lettonia (venerdì 22 marzo, ore 18:15 al 'Manuzzi' di Cesena) e la Turchia (martedì 26 marzo, ore 18:15 al 'Mazza' di Ferrara) in due ravvicinati match del Gruppo A di qualificazione all'Europeo del 2025.

Importante assenza per la Nazionale Under 21

Ad annunciarle è il ct Carmine Nunziata alla vigilia della prima delle due sfide: "Abbiamo avuto qualche problema nell'ultimo periodo purtroppo: Volpato ha la febbre da lunedì e Baldanzi ha un problema all'adduttore. Non saranno della gara".

Ancora problemi per Baldanzi, l'ex Empoli fa fatica

E proprio per quanto riguarda Baldanzi (il fastidio è alla gamba sinistra) lo staff degli azzurrini ha concordato con la Roma un suo rientro anticipato a Trigoria. L'ex giocatore azzurro, da quando ha lasciato Empoli, ha trovato pochissimo il campo, in una stagione che lo sta vedendo più ai box che a disposizione.