Il giovane trequartista della Fiorentina Tommaso Rubino ha fatto ieri il suo esordio europeo subentrando nella gara contro il Pafos. Il classe 2006 ha celebrato questo momento sul suo profilo Instagram.

“Una notte che ricorderò per sempre”

Rubino ha postato le seguenti parole: “Una notte che ricorderò per sempre, esordio in Europa nello stadio in cui son cresciuto e mi accompagnato in tutti questi anni, ma soprattutto davanti a tifosi più belli e caldi che ci possano essere. Forza viola sempre!”.

Il suo post

