La stagione a due velocità di Adli: intoccabile solo nella prima metà per Palladino ma il livello alto serve anche nelle alternative

Stagione a velocità diverse per Yacine Adli, un po' come quella con cui si presenta in campo, non sempre brillantissima. Una prima parte in cui sembrava insostituibile e certo del riscatto, a fronte di un infortunio a fine gennaio che l'ha estromesso dalle gerarchie di Palladino. Nel mezzo anche l'arrivo di Fagioli e la crescita di Mandragora: difficile pronosticare un acquisto da parte della Fiorentina, anche se qualche opzione alternativa potrebbe essere vagliata. Il concetto di base poi è che se alla Fiorentina serve una crescita nell'undici, lo step deve arrivare anche tra le alternative. E Adli negli ultimi mesi ha dato comunque l'idea di poter rappresentare una risorsa utile in tal senso.