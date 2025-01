Il ritorno in auge di Lovric. E c'è anche l'idea Fagioli

Il mercato a centrocampo per la Fiorentina non è chiuso con l'arrivo di Folorunsho dal Napoli.

Tra le strategie di Pradè, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, c’è anche quella di tornare su obiettivi già seguiti, come nel caso di Lovric. Sull’austriaco nazionale sloveno in forza all'Udinese si era già lavorato in estate, adesso potrebbe tornare di moda e soprattutto avrebbe un prezzo più contenuto (intorno ai 15 milioni).

Un’altra idea, riporta sempre la fonte citata, porterebbe a Fagioli della Juventus.