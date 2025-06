L'attaccante Louis Munteanu, ormai a tutti gli effetti ex Fiorentina, ha continuato a impressionare in patria. Dopo le buone parentesi al Farul Costanza, il classe 2002 ha disputato un'ottima stagione con la maglia del Cluj, tanto da attirare l'attenzione di alcuni club di campionati rilevanti. E adesso c'è la fila.

Erano già emersi i sondaggi da parte di Como e Parma per il rumeno in inverno, ma non solo. Secondo quanto riportato dal portale dal Corriere dello Sport, il Genoa (di proprietà rumena) ha messo gli occhi su Munteanu. Occhio anche all'estero, con Mallorca e Siviglia che seguono l'ex Fiorentina.