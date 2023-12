Amrabat con Salah e Osimhen nella top 11 del calcio africano. Premiato anche il tecnico che ha esaltato il mediano della Fiorentina

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha vinto il CAF Player of the Year, il Pallone D’Oro Africano, nella serata di ieri, premio assegnato al miglior calciatore nato in Africa. Tra i premiati anche un calciatore della Fiorentina, Sofyan Amrabat, centrocampista classe ’96 attualmente in prestito al Manchester United.

L’ex mediano viola è stato inserito nella top 11 africana del 2023, assieme ad Onana, Koulibaly, Mbemba, Haikimi, Anguissa, Kudus, Partey, Salah, Manè e appunto Osimhen. Premiato anche coach Walid Regragui, come allenatore africano dell’anno. Il Marocco è stato insignito del premio della miglior nazionale dell’anno ed ha ricevuto pure il premio per il miglior portiere, Bonou, ex Siviglia ora all’Al-Hilal.