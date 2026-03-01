Un 3-3 spettacolare per chiudere il programma della domenica di Serie A tra Roma e Juventus. I giallorossi si erano portati sul 3-1 a metà della ripresa e avevano il doppio vantaggio fino a dieci minuti dal termine. Match aperto nel primo tempo da un gran gol di Wesley con un destro a giro al 39'.

Nella ripresa la Juve pareggia subito con un sinistro splendido di Conceicao sotto all'incrocio dei pali ma pochi minuti dopo è 2-1 grazie alla deviazione di Ndicka su un calcio d'angolo. Al 65' gol del 3-1 del solito Malen, lanciato in contropiede ma partita non chiusa. Boga la riapre al 78' con un destro dal volo da dentro l'area e al 94' arriva il pari di Gatti che trafigge Svilar con un collo destro dopo un rimpallo su Ndicka. La Roma resta dunque quarta ma con vantaggio esiguo, sprecando l'occasione per allungare in zona Champions.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Sassuolo 38, Bologna 36, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.