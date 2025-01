Baroni rischia un'assenza pesantissima contro la Fiorentina: un terzino della Lazio è costretto al cambio in Europa League

Si avvicina Lazio-Fiorentina, in programma domenica. Per i biancocelesti c'è prima da affrontare l'impegno di stasera, in Europa League contro la Real Sociedad, in base al quale lo stesso Marco Baroni aveva segnalato una rosa piuttosto corta. E domenica contro la Viola rischia un'assenza molto pesante.

Nuno Tavares, rischio assenza contro la Fiorentina: cambio obbligatorio

All'intervallo di Lazio-Real Sociedad, i padroni di casa vincono in scioltezza 3-0. Al 43° minuto, Nuno Tavares è stato costretto al cambio per infortunio all'inguine, rimpiazzato da Dele-Bashiru. Condizioni da rivalutare per domenica, presenza in campo a rischio.