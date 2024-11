Fiorentina, l'ottimo avvio è certificato anche dal... Fantacalcio. Ecco il rendimento dei giocatori viola

Giunti alla dodicesima di campionato, il bilancio del campionato della Fiorentina è estremamente positivo, come attestato dai 25 punti raccolti finora dalla squadra di Palladino. Proprio il mister ha saputo adattare le sue idee tattiche, rinunciando alla difesa a 3 per ridare stabilità alla squadra, nel vero punto di svolta della stagione viola. Naturalmente, anche a livello individuale molti giocatori sono cresciuti, come attestato dai risultati ottenuti sul campo e… al Fantacalcio.

Come rendono i giocatori della Fiorentina al Fantacalcio?

Partiamo dal portiere: l'acquisto di de Gea è stato assolutamente indovinato dalla dirigenza, che dopo 12 giornate si ritrova col il miglior portiere della Serie A in termini di fantamedia voto (6.61), anche e soprattutto grazie ai due rigori parati contro il Milan. Lo spagnoloha subito scavalcato Terracciano nelle gerarchie, conquistandosi il posto da titolare, subendo solo 7 gol in 9 partite.

Il miglior difensore al fantacalcio della Viola è invece Robin Gosens (fantamedia voto di 6.85), autore di 2 gol in 10 partite a voto. Nonostante il cambio di modulo adottato da Palladino, che lo vede operare in un ruolo a lui non proprio congeniale, l’esterno tedesco rimane uno dei più appetibili in chiave fantacalcistica. In termini di media voto, invece, il migliore è stato Dodô (fantamedia voto di 6.29) che seppur senza bonus finora, ha portato tre volte il 7 in pagella ai propri fantallenatori. La sorpresa nella difesa dei gigliati è stata Comuzzo (fantamedia voto del 6.00) che dopo un avvio in sordina è riuscito a conquistarsi il posto da titolare a suon di prestazioni (tre 6,5 in pagella di fila) raccogliendo una sola ammonizione in 10 partite a voto: era uno dei papabili “colpi a 1 credito” di inizio anno.

Il centrocampo della Fiorentina vede invece al comando Danilo Cataldi (fantamedia voto del 7.00): 2 reti realizzate in 7 partite a voto, nonostante il recente infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime 3 partite. Un altro acquisto del mercato estivo che sta trovando un’ottima continuità di rendimento è Adli (fantamedia voto del 6.94), autore di 1 gol e 3 assist in 9 partite a voto; anche Edoardo Bove (fantamedia voto del 6.70) si sta facendo notare. Ci si aspettava qualcosa in più invece da Colpani (fantamedia voto del 6.46), che gli anni scorsi rappresentava uno dei centrocampisti più appetibili del Fantacalcio.

Infine, il mercato estivo ha portato a Firenze i migliori giocatori per fantamedia voto del reparto offensivo della Viola. Il primo è Albert Gudmundsson (fantamedia voto del 9.67), la cui media è però viziata dalle poche partite giocate, dove comunque è stato protagonista con 3 reti in 3 partite a voto, di cui 2 su rigore. Tuttavia, il giocatore più impattante sia sul campo che al fantacalcio è stato Moise Kean (fantamedia voto strabiliante di 8.5) autore di 8 gol e 1 assist in 11 apparizioni. L’ex Juventus in questo avvio di campionato è stato un fattore e se dovesse continuare con questo ritmo potrebbe essere la chiave per la vittoria del fantacalcio per tanti fantallenatori.

Dati ottenuti dal sito Tuttofantacalcio.it