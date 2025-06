Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla subito di Fiorentina in prima pagina: “Viola, sale Traorè” e in sommario: “La Fiorentina cerca l'accordo. L'ivoriano diventa la prima opzione per Pioli: si lavora alla formula". A pagina 12: “Fiorentina, c'è Traorè in evidenza” e in taglio basso: “Giochi aperti sulle fasce: i viola pensano a Zortea”. A pagina 13: “Con Pioli arriva il cambio di rotta”.