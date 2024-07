La Fiorentina va in controtendenza: Un settore giovanile praticamente tutto italiano. Una fucina di talenti in porta

Da anni ormai la Fiorentina va in controtendenza per quanto riguarda la presenza di giocatori italiani. I viola sono la quinta squadra di A con la percentuale maggiore di calciatori ‘azzurri’ (47,2 %).

Un vivaio di italiani

Ma è soprattutto nel settore giovanile che la Fiorentina vanta le cifre migliori: degli oltre 300 tesserati del vivaio, il 92% sono italiani, di cui addirittura il 36% nati a Firenze e provincia.

Bella scuola di portieri

A citare questi dati stamani è La Nazione, dove si legge anche la bella scuola di portieri che sta venendo fuori. Una vera fucina di talenti ‘capeggiati’ da quel Martinelli che ha già fatto il suo esordio in Serie A e potrebbe essere il secondo della squadra di Palladino per la stagione che sta per iniziare.

Oltre a lui in Primavera hanno fatto bene Tognetti (2005, eroe dal dischetto nella finale di Coppa Italia vinta col Torino) e il 2006 Leonardelli, 196 cm di altezza e bravo a impostare coi piedi. E poi, in attesa di rivedere Vannucchi ai suoi livelli, hanno fatto parlare bene di sé Dolfi in Under 17 (2007 e il migliore tra i viola nelle finali scudetto di categoria) e Mazzi (classe 2009, figlio d’arte e stellina dell’Under 16).