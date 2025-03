L'allenatore, tra le altre, ex Fiorentina Cesare Prandelli torna in Nazionale: questo è quanto si è letto ieri, ma non sembra essere ancora ufficiale. L'ex Commissario tecnico dell'Italia è stato accostato insistentemente al ruolo di Direttore Tecnico, ruolo del tutto nuovo in ambito Nazionale e studiato da Gravina. Il nome in cima alla lista sembrava proprio Prandelli, ma non è ancora detta.

Prandelli in Nazionale? Forse, ma non adesso e con un altro ruolo

Secondo quanto riportato da La Nazione, non sono arrivate conferme da nessuna delle due parti, neanche dallo stesso Prandelli. Sicuramente ci sono stati contatti, ma probabilmente per un ruolo diverso. Dalla sede della FIGC, per altro, sono arrivate decise smentite. Prandelli potrebbe dunque tornare in azzurro, ma non adesso. E con ogni probabilità, non da Dt.