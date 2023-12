Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, è molto soddisfatto per la vittoria ottenuta: “Una partita dove all'inizio abbiamo sofferto la fisicità del Torino, ma anche il loro modo di pressarci. Poi però abbiamo gestito bene la partita, siamo sempre stati nella loro metà campo e Ranieri ha trovato questo gol. Allo stadio stasera c'era un pubblico di alto livello, quasi 34 mila persone, e noi ringraziamo tutti”.

Sulla classifica: “Sognare è importante, ma andiamo avanti partita per partita. Ma questo anno solare è un anno record per vittorie e gol segnati. Si sente parlare di mercato, ma noi ringraziamo i nostri giocatori e tutto lo staff per il lavoro che stanno facendo. Se c'è da intervenire, si può farlo”.

E poi: “Come annata, sappiamo che una o due vittorie avrebbero cambiato il nostro percorso. Ma voglio ringraziare la famiglia Commisso per gli investimenti che ha fatto. E' stato un anno molto bello, perché abbiamo inaugurato il Viola Park che è stato fatto con tempi record per l'Italia. Si può lavorare e si può farlo abbastanza bene, trovando il comune che ti aiuta ad arrivare a quei sogni. E' uno dei centri sportivi più grandi e più belli del mondo e voglio ringraziare il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, per la sua visione, per il suo modo di fare e i suoi tempi. Siamo in corsa in tutte le competizioni e questo è un dato importante. Abbiamo un inizio anno con tante partite, giocheremo la Supercoppa in Arabia, siamo felici per i ragazzi, per il mister e per tutta la nostra tifoseria".

Sul Franchi arrivano le bordate all'indirizzo di Palazzo Vecchio: “Ho ricevuto una telefonata dal Comune che ha assegnato i lavori alla ditta. La Fiorentina dovrà trovare un posto fuori Firenze per giocare e quindi questa è una mancanza di rispetto verso la tifoseria, la città e la squadra. Abbiamo sempre richiesto di giocare al Franchi, siamo molto arrabbiati e amareggiati, è importante che il popolo viola recepisca questo messaggio: giocare fuori Firenze sarà molto difficile e ci saranno delle difficoltà finanziarie. E poi non sappiamo i tempi e questo non va bene: è uno schiaffo a tutto il popolo viola. Vediamo se ora qualcuno si attiverà per dare un messaggio al comune. Ora come ora siamo a giocare a Modena, o a Cesena o in un altro posto".