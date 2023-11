Gravina: "Abbiamo garantito un fondo per aiutare la popolazione alluvionata della Toscana"

Al TGR Rai Toscana è intervenuto il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a margine della sua visita a Prato e Campi Bisenzio: “Portiamo una testimonianza del calcio di solidarietà, vogliamo sostenere il mondo del volontariato che è un riferimento per tutto il sistema. Come facemmo per l'Emilia-Romagna, anche per la Toscana abbiamo garantito un fondo da destinarsi al recupero di queste costituzioni in tempi rapidi”.

E poi: “Questo fondo sarà gestito dal Comitato Regionale Toscano, abbiamo grande fiducia nel nostro presidente. Dobbiamo correre perché le nostre procedure sono diverse dall'ente pubblico, ma l'urgenza giustifica qualunque tipo di intervento rapido”.