Andriy Shevchenko, ex campione del Milan, è entrato oggi nella Hall of Fame del calcio italiano, nella manifestazione tenutasi a Coverciano. L'attuale presidente della Federcalcio ucraina ha parlato anche di Moise Kean, centravanti come era lui che sta segnando con continuità alla Fiorentina:

Il breve commento di Sheva su Kean

“Ho notato che erano una decina d'anni che due attaccanti italiani non giocavano così bene. Mi piace sia Kean che Retegui, Spalletti potrà beneficiare di un grande contributo da parte loro”.