Il noto cantautore e tifoso della Fiorentina Marco Masini, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato così dell'attuale situazione in casa viola: “Che tristezza… Tutti hanno sbagliato del tutto le tempistiche, non ci credo che in società non si fosse intuito un po' di malcontento. La vedo dura, è stato anche uno schiaffo alla piazza. Penso che serva molto più dialogo, dando garanzie ai tifosi e parlando finalmente di un progetto calcistico. Serve una comunicazione trasparente, non enormi cambiamenti una volta all'anno. E ci vorrebbe anche un garante calcistico”.

Chi potrebbe essere il nuovo allenatore? “Sarebbe ottimo un Pioli, la gestione umana è fondamentale e lui saprebbe come tenere tutti uniti. Altrimenti si metta d'accordo la tifoseria con il bel gioco, ma ho paura che Sarri lo avrebbero già preso, se lo avessero voluto davvero. Baroni è una bravissima persona, lo conosco e ha fatto un gran lavoro, ma non fa girare la testa per l'entusiasmo. Aquilani? No, serve un uomo esperto”.