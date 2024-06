Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi è intervenuto a DAZN dopo la vittoria in casa dell'Atalanta per 3-2 e il confronto con i tifosi viola a fine gara: “Che cosa ci siamo detti con i tifosi? Non posso dirlo, sono discorsi tra noi, li sappiamo noi”.

"Dobbiamo rappresentare la Fiorentina con grande onore"

Poi si esprime così: "Noi ogni volta che indossiamo questa gloriosa maglia la dobbiamo rispettare. Dico sempre che siamo ospiti, abbiamo la fortuna di portare questa maglia in giro per l’Italia e l’Europa. Dobbiamo rappresentare la Fiorentina con grande onore”.

“La Fiorentina deve rimanere su certi livelli”

E aggiunge: “La storia della Fiorentina merita di rimanere su certi livelli. Abbiamo una società che ci supporta in tutto e per tutto, ci spingono a rimanere in alto proprio perché abbiamo uno stemma glorioso sul petto. Se Italiano va via? Ancora non sappiamo niente, non so se ci parlerà dopo. Volevamo chiudere bene con questa partita".