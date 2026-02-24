Prestiti viola: sorride Lucchesi, Caprini batte Martinelli. Bianco resta a guardare lo scialbo pari del PAOK

Nell’ultima giornata di Serie B ci sono stati ben due confronti diretti tra calciatori della Fiorentina in prestito: si tratta delle sfide tra Mantova e Sampdoria e tra Carrarese e Monza. Il Mantova ha battuto la Sampdoria per 2-1, ma l’attaccante viola Maat Daniel Caprini non è sceso in campo. Tra le fila blucerchiate fuori per infortunio Tommaso Martinelli, che ha ceduto il posto ad un altro prodotto delle giovanili gigliate, Ghidotti.

Lucchesi batte Rubino

È entrato al 56esimo Tommaso Rubino, attaccante classe 2006 della Fiorentina, nella sconfitta interna della Carrarese contro il Monza. Una decina di minuti più recupero nel finale anche per l’altro viola a Carrara, Distefano. Chi esulta, però, è Lorenzo Lucchesi: il difensore viola gioca tutta la gara nella retroguardia del Monza, che vince grazie alla rete di Hernani. Ancora titolare ed in campo per tutta la partita il 2005 Jonas Harder, col suo Padova che impatta in casa 1-1 col Bari.

Bianco ancora fuori

Nulla da fare per Alessandro Bianco, che resta in panchina tutta la partita anche nello scialbo pareggio per 1-1 del Paok in casa del Larissa. Dopo la panchina in Europa League, il centrocampista classe 2002 della Fiorentina rimane a bocca asciutta anche in campionato. I bianconeri di Salonicco si fanno raggiungere nella ripresa dai terzultimi in classifica e perdono terreno da Olympiakos e Aek, entrambe vittoriose.